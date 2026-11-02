Windows 11 научилась переустанавливать себя через интернет без флешки, но есть нюанс: это чистая установка с удалением всех файлов

Microsoft начала распространять в Windows 11 функцию Cloud rebuild, которая позволяет полностью переустановить операционную систему через интернет без установочной флешки. Она загружает образ Windows и необходимые драйверы через Windows Update. Воспользоваться восстановлением можно даже в том случае, если сама система не запускается, но среда восстановления WinRE остаётся доступной.

Новая возможность появилась в необязательном обновлении KB5127936 от 28 октября 2026 года для Windows 11 версий 25H2 и 26H2. Распространение обновления постепенное, поэтому функция может появиться не у всех пользователей одновременно.

Запустить Cloud rebuild можно через меню «Параметры» — «Система» — «Восстановление». Если Windows несколько раз подряд не сможет загрузиться, компьютер также сможет автоматически перейти в WinRE, где доступна эта опция. Для загрузки файлов потребуется подключение к интернету через Ethernet или поддерживаемую сеть Wi-Fi.

Cloud rebuild выполняет полную переустановку системы и удаляет с системного диска файлы, приложения, учётные записи и настройки. Перед запуском Windows предупредит о потере данных и предложит подтвердить операцию. При необходимости можно выбрать безопасное стирание информации с использованием аппаратных возможностей накопителя. Поскольку восстановление необратимо, Microsoft рекомендует заранее сделать резервную копию важных файлов.

Предусмотрено и корпоративное применение: администраторы смогут удалённо запускать переустановку устройств через Recovery CSP, выбирая текущую или целевую сборку Windows. Для работы функции необходимы исправная среда WinRE, интернет и совместимые драйверы, доступные через Windows Update.