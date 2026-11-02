В расширение Claude Code для Cursor внедрили троян для удалённого доступа к компьютерам разработчиков

Вредоносную версию опубликовали через маркетплейс Cursor от имени подтверждённого аккаунта Anthropic. По данным Cursor, она затронула около 5000 компьютеров

Вредоносная версия расширения Anthropic Claude Code для редактора Cursor устанавливала на компьютеры разработчиков троян для удалённого доступа (RAT). Злоумышленник использовал доступ к маркетплейсу Cursor, чтобы опубликовать изменённый пакет под номером 2.1.313. По заявлению Cursor, инцидент затронул около 5000 систем.

Расширение собирало сведения о компьютере и пользователе: имя устройства, учётную запись, операционную систему, архитектуру, домашнюю директорию, названия переменных окружения, рабочие каталоги, адрес электронной почты в настройках Git и публичный IP-адрес. Затем вредоносный код пытался добавить SSH-ключ злоумышленника в список разрешённых, включить локальный SSH-сервис и создать обратный SSH-туннель, через который можно было бы подключаться к компьютеру извне.

По описанию Cursor, попытка установить постоянный удалённый доступ в большинстве случаев должна была завершиться ошибкой: из-за недочётов вредоносного кода она срабатывала только при необычных условиях, например если Cursor запускался с правами администратора. Для повторных попыток подключения скрипты запускались примерно раз в 60 секунд. Расширение также отправляло сведения о системе и состоянии бэкдора на сервер злоумышленника.

Cursor заявила, что вредоносный пакет не разрабатывала Anthropic: его загрузили через доступ к маркетплейсу Cursor. При этом, как отмечает автор исходного сообщения, пакет был опубликован от имени подтверждённого аккаунта Anthropic. Таким образом, речь идёт об атаке через цепочку поставок программного обеспечения, а не о взломе инфраструктуры самой Anthropic.

После обнаружения инцидента версию 2.1.313 удалили из маркетплейсов, её сменила версия 2.1.314. Однако обновление расширения не устраняет уже созданный SSH-бэкдор на заражённых компьютерах. Кроме того, автор сообщения предупреждает, что пока не может подтвердить полное отсутствие вредоносного кода в новой версии.

Специалисты Phorion первыми заметили подозрительную активность на компьютерах пользователей и опубликовали запросы KQL для поиска следов заражения в Microsoft Defender for Endpoint. Cursor признала инцидент и сообщила о масштабе компрометации, но в исходном сообщении нет данных о том, сколько заражённых систем действительно получили работоспособный канал удалённого доступа.