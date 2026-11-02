Waymo и Toyota начнут выпуск специального роботакси bZ4X прямо на конвейере в Японии

Впервые автомобиль с полным набором сенсоров и компьютеров Waymo будет собираться на одном заводе без последующей дооснастки, что сократит затраты и откроет путь к роботакси в Токио и Великобритании

Компания Waymo объявила, что её следующим беспилотным такси станет электрический кроссовер Toyota bZ4X, производимый на заводе Takaoka в префектуре Айти. В отличие от предыдущих моделей, которые сначала выпускались как серийные машины, а затем переоборудовались в отдельных центрах, установка сенсорных куполов, лидаров, радаров и вычислительной платформы Waymo будет интегрирована непосредственно в сборочную линию Toyota.

Источник изображения: Waymo

Партнёрство, анонсированное ещё в апреле 2025 года, расширяет флот Waymo, который сегодня состоит из Jaguar I-Pace, специализированной платформы Zeekr RT и готовящегося Hyundai Ioniq 5. Добавление bZ4X подтверждает совместимость «Водителя Waymo» с различными типами транспортных средств и укрепляет позицию компании как поставщика технологического стека, а не производителя машин.

Первичное тестирование и валидация в Японии начнутся в следующем году, после чего автомобили отправятся в Великобританию и на другие международные рынки. Waymo также продолжает изучать возможность оснащения своей технологией личных автомобилей Toyota и совместно с "Woven by Toyota" работает над использованием телеметрии для повышения безопасности дорожного движения в масштабах городской инфраструктуры.