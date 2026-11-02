От машин к роботам: поставки роботов FFR набирают обороты

В октябре компания реализовала 351 устройство и рассчитывает ускорить рост к концу года

Цзя Юэтин опубликовал очередной еженедельный отчёт руководителя FFR, в котором сообщил о новых результатах продаж роботов компании. В октябре производитель реализовал и отгрузил 351 устройство — это лучший месячный показатель с момента выхода продукции на рынок.

Поставки начались в конце февраля 2026 года, и к настоящему времени их общее количество достигло 1168 роботов. По утверждению компании, продажи уже обеспечивают положительную валовую прибыль.

Источник изображения: mydrivers // FFR

FFR рассчитывает сохранить темпы роста: по внутреннему прогнозу, в ноябре и декабре среднемесячные отгрузки должны превысить 400 устройств. Это позволит приблизиться к поставленной цели — продать 2000 роботов за весь год.

При этом развитие отдельных направлений бизнеса пока идёт неравномерно. Наиболее заметных результатов компания добилась в образовательном секторе: после запуска проектов в Лос-Анджелесе она расширяет присутствие в районе залива Сан-Франциско и Кремниевой долине.

Другие направления находятся на более ранних этапах развития. Решения для безопасности и инспекции проходят пилотные испытания, коммерческие сервисы продолжают отрабатывать практические сценарии, а промышленная логистика остаётся преимущественно в стадии исследований и разработок. Кроме того, к работе приступили региональные подразделения FFR и FFAI в Нью-Йорке. Они будут развивать бизнес на востоке США, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В октябре 2026 года автомобильная компания Faraday Future официально завершила реструктуризацию, выделив свое робототехническое подразделение в отдельную публичную компанию под брендом FFR.