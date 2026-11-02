Представлен новый маршрутизатор от Banana Pie

Этот беспроводной маршрутизатор основан на процессоре Realtek RTL8198D,

Компания Banana Pi представила беспроводной маршрутизатор BPI-RT2. Он поддерживает беспроводную связь AX3000 и имеет четыре порта Ethernet 1GbE RJ-45.

Этот беспроводной маршрутизатор основан на процессоре Realtek RTL8198D, который имеет два ядра MIPS interAptiv CPU и оснащен 256 МБ памяти DDR3.

Источник изображения: ithome // Banana Pi

BPI-RT2 имеет размеры 97 х 65 мм и оснащен 128 МБ флэш-памяти SPI NAND, одним отладочным интерфейсом UART и одним портом USB-A 5 Гбит/с.