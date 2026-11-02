Электроотвёртка Arrowspace S1 сама определяет тип винта по фото, подбирает насадку и момент затяжки

Инструмент оснащён камерой с автофокусом, нейросетевым распознаванием головок крепежа и умным кейсом, подсвечивающим нужный бит, что обещает избавить пользователя от угадывания и сорванных шлицов

Устройство от компании Arrowmax делает снимок винта через камеру со светодиодной подсветкой и выдвижным щупом для точной фокусировки. Искусственный интеллект обрабатывает изображение, определяет тип и размер шлица, после чего через мобильное приложение показывает рекомендуемую биту и автоматически выставляет безопасный крутящий момент.

Источник изображения: Arrowmax

Опциональный кейс S1 Smart Case содержит 52 стальные биты, каждый из которых подсвечивается индивидуальным светодиодом по команде с приложения, так что найти нужную можно мгновенно. Встроенный аккумулятор ёмкостью 600 мА·ч, по заявлению производителя, рассчитан на 90 минут работы или более 900 заворачиваний.

На краудфандинговой платформе Kickstarter отвертка оценена примерно в $79, а версия с умным кейсом — в $129, с поставками не ранее апреля 2027 года. Arrowmax ранее успешно выпускала продукты через краудфандинг, но новый инструмент выводит автоматизацию ручного труда на непривычный уровень, заменяя опыт и глазомер камерой и ИИ.