Курьер нашёл безлимитную SIM-карту, потратил $3000 и получил тюремный срок
Компания не заблокировала потерянный номер, а суд назначил пользователю условный срок
Курьер по фамилии Чэнь обнаружил телефонную SIM-карту с безлимитным балансом. Он оформил подписки на музыкальные и видеосервисы, а затем начал покупать товары через интернет.
Мужчина объяснил, что его собственный номер отключили из-за задолженности, поэтому найденная карта должна была стать временной заменой. Позже он зарегистрировал с её помощью новый аккаунт для приёма заказов на доставку еды и продолжил пользоваться платными услугами.
SIM-карта принадлежала компании из экономической зоны развития Чанчжоу в провинции Цзянсу. Организация работала с оператором по схеме ежемесячной оплаты всех расходов, поэтому средства за звонки, мобильный интернет и покупки списывались с корпоративного счёта. После потери карты компания своевременно не уведомила оператора. В результате Чэнь пользовался номером с мая 2025 года, а его траты постепенно превысили 20 тыс. юаней или 3000 долларов. Когда при проверке счетов всплыла крупная сумма, компания обратилась в полицию.
Правоохранители установили личность мужчины по данным аккаунта Alipay. После вызова Чэнь добровольно явился в участок и признал содеянное. В ходе расследования прокуратура квалифицировала его действия как кражу с целью незаконного присвоения чужого имущества.
По итогам публичного судебного разбирательства, проведенного Народной прокуратурой экономической зоны Чанчжоу, 9 октября этого года суд приговорил Чэня к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год и штрафу в размере 40 000 юаней за кражу. Приговор вступил в силу.