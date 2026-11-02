Курьер нашёл безлимитную SIM-карту, потратил $3000 и получил тюремный срок

Курьер по фамилии Чэнь обнаружил телефонную SIM-карту с безлимитным балансом. Он оформил подписки на музыкальные и видеосервисы, а затем начал покупать товары через интернет.

Мужчина объяснил, что его собственный номер отключили из-за задолженности, поэтому найденная карта должна была стать временной заменой. Позже он зарегистрировал с её помощью новый аккаунт для приёма заказов на доставку еды и продолжил пользоваться платными услугами.

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SIM-карта принадлежала компании из экономической зоны развития Чанчжоу в провинции Цзянсу. Организация работала с оператором по схеме ежемесячной оплаты всех расходов, поэтому средства за звонки, мобильный интернет и покупки списывались с корпоративного счёта. После потери карты компания своевременно не уведомила оператора. В результате Чэнь пользовался номером с мая 2025 года, а его траты постепенно превысили 20 тыс. юаней или 3000 долларов. Когда при проверке счетов всплыла крупная сумма, компания обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность мужчины по данным аккаунта Alipay. После вызова Чэнь добровольно явился в участок и признал содеянное. В ходе расследования прокуратура квалифицировала его действия как кражу с целью незаконного присвоения чужого имущества.

По итогам публичного судебного разбирательства, проведенного Народной прокуратурой экономической зоны Чанчжоу, 9 октября этого года суд приговорил Чэня к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год и штрафу в размере 40 000 юаней за кражу. Приговор вступил в силу.