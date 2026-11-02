Xiaomi нет равных по продажам умных замков, видеодомофонов и камер в Китае ⁠ 1

В сентябре 2026 года Xiaomi возглавила китайский рынок сразу в трёх категориях устройств для домашней безопасности: умных дверных замков, видеодомофонов и камер наблюдения.

При этом весь сегмент после завершения масштабных рекламных кампаний показал снижение активности. Совокупная выручка онлайн-продаж этих устройств по всем каналам составила 1,17 млрд юаней — на 8% меньше, чем годом ранее, и на 0,6% ниже августовского результата.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

На рынке умных замков Xiaomi получила 15,2% продаж в натуральном выражении и 19,2% выручки. В категории видеодомофонов преимущество бренда оказалось ещё заметнее: 39,5% проданных устройств и 39% денежного оборота. Ближайшие позиции заняли 360 и Ezviz.

Среди камер видеонаблюдения доля Xiaomi составила 16,7% по количеству устройств и 15,9% по выручке. Следом расположились Hikvision и Ezviz, предлагающие решения как для помещений, так и для уличного использования.