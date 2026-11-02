На данный момент 5G работает в салонах МегаФона в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске

747 Мбит/с на смартфоне. МегаФон запустил сеть 5G в своих салонах связи ⁠ 7

МегаФон запустил сеть 5G в своих флагманских салонах связи в четырех городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Посетители могут протестировать мобильный интернет пятого поколения на собственных смартфонах или воспользоваться устройствами, установленными на специальных демонстрационных стендах.

Для запуска 5G оператор использовал действующую LTE-инфраструктуру. Благодаря принципу технологической нейтральности сеть нового поколения удалось развернуть на уже имеющихся частотах после модернизации базовых станций.

В салонах оборудовали специальные полки со смартфонами, поддерживающими 5G. Среди них — Samsung Galaxy S26 и складные модели серии Galaxy Z, Honor 600 и 600 Pro, Huawei Pura 90s Pro Max, Xiaomi 17 Ultra и другие устройства.

Максимальная скорость, зафиксированная при запуске, составила 747 Мбит/с в Москве. В Санкт-Петербурге показатель достиг 572 Мбит/с. По данным оператора, при такой скорости фильм в Full HD можно загрузить примерно за 15 секунд. Замеры проводились с помощью платформы Merilo.