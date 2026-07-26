Игровой ПК с 36 модулями памяти. Представлен уникальный проект SignalRGB

Они не используются для работы

Компания SignalRGB, разработчик одноименного универсального программного обеспечения для управления RGB-подсветкой ПК, недавно представила «компьютер из оперативной памяти». Корпус этого настольного компьютера состоит из 36 модулей памяти (они не используются для работы) и 16 светодиодных лент.

Компания SignalRGB заявляет, что этот игровой ПК был вдохновлён Valve Steam Machine. Подсветкой всех декоративных модулей памяти и большого нижнего вентилятора можно управлять с помощью программного обеспечения SignalRGB. Все части корпуса можно снять одновременно.

SignalRGB разыграет этот компьютер в лотерее. Он оснащен процессором Intel Core Ultra 5, видеокартой Nvidia GeForce RTX 5060 (с одним вентилятором, судя по всему, от Zotac), 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8200 UDIMM (от Patriot), твердотельным накопителем PCIe Gen4 SSD M.2 объемом 2 ТБ (от Patriot), материнской платой B860 Mini-ITX и блоком питания мощностью 750 Вт.