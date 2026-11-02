Компьютер толщиной 13 мм со 120-герцевым экраном. Представлен моноблок Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition

Lenovo представила в Китае моноблок Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition с 27-дюймовым экраном разрешением QHD. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, яркость до 400 кд/м² и охватывает 100% цветового пространства sRGB. Дисплей обеспечивает режим комфортного чтения с эффектом бумаги, а его положение можно регулировать по высоте и углу наклона.

Толщина корпуса вместе с экраном составляет всего 13 мм, а подставка стала на 38% тоньше, чем у предшественника. Для сравнения, у Xiaoxin Pro 27 2026 Core Edition этот показатель достигает 15,8 мм.

Источник изображения: gizmochina // Lenovo

Моноблок оснащён процессором Intel Core 5 320 поколения Wildcat Lake и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467. В оснащение также входят веб-камера разрешением 5 Мп, акустика Harman 2.0 и мягкая подсветка. Для подключения предусмотрены 2 порта USB-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с, 4 USB-A до 10 Гбит/с, гигабитный Ethernet, HDMI 2.1 с функциями входа и выхода, а также комбинированный аудиоразъём 3,5 мм. Дополнительно предусмотрен отсек для установки второго SSD формата M.2. В комплект входят беспроводные клавиатура и мышь.

Lenovo предлагает две конфигурации: версия на 512 ГБ стоит 7499 юаней, а вариант на 1 ТБ — 7999 юаней.