Флагман с упором на зум должны представить в первой половине 2027 года

Топовый камерофон Vivo X500 Ultra получит 200-мегапиксельный модуль с качественным зумом и две камеры по 50 Мп ⁠ 2

Новый камерофон Vivo X500 Ultra, по данным инсайдера Digital Chat Station, выйдет в первой половине 2027 года.

Модель продолжит развивать фотографические возможности серии и, судя по предварительной информации, сделает особый акцент на съёмке с большим приближением. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, такое же разрешение получит сверхширокоугольный модуль, а третий блок оснастят 200-мегапиксельным датчиком с перископическим телеобъективом.

Высокое разрешение последнего должно обеспечить более детализированные снимки удалённых объектов, улучшить цифровое кадрирование и сохранить больше информации при использовании зума. Именно телеобъектив, как ожидается, станет одной из главных особенностей устройства.

Кроме того, Vivo, как ожидается, продолжит применять собственный чип обработки изображений, разработанный совместно с партнёрами. Он должен улучшить цветопередачу, качество фотографий при слабом освещении и возможности видеосъёмки.

Инженерный образец X500 Ultra получил большой плоский дисплей с разрешением 2K и флагманскую однокристальную Qualcomm.