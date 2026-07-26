Впервые в истории линейки флагман выйдет на мировой рынок: Xiaomi 18 Pro получит улучшенный второй экран

Инсайдерская информация

Мобильные телефоны

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что международная версия Xiaomi 18 Pro уже прошла сертификацию. По его словам, впервые в истории линейки Pro-модель будет официально продаваться не только в Китае, но и на глобальном рынке.

Изображение Grok

Инсайдер также рассказал, что Xiaomi продолжит развивать концепцию дополнительного экрана на задней панели. Во втором поколении такого дисплея ожидается более широкая совместимость с приложениями, благодаря чему он станет значительно функциональнее, чем раньше.

Кроме того, источник предполагает, что Xiaomi может объединить возможности второго экрана с собственной большой языковой моделью искусственного интеллекта. Это позволит реализовать новые сценарии использования, расширить поддержку приложений и сделать флагман более заметным на фоне конкурентов за счет уникальных функций. Пока компания официально не подтверждала эту информацию.

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max представили прошлой осенью. «Фишка» обеих моделей — наличие небольшого дополнительного экрана, вписанного в блок основной камеры. Его удобно использовать для селфи с использованием основной камеры.

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