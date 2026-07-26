Впервые в истории линейки флагман выйдет на мировой рынок: Xiaomi 18 Pro получит улучшенный второй экран

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что международная версия Xiaomi 18 Pro уже прошла сертификацию. По его словам, впервые в истории линейки Pro-модель будет официально продаваться не только в Китае, но и на глобальном рынке.

Изображение Grok

Инсайдер также рассказал, что Xiaomi продолжит развивать концепцию дополнительного экрана на задней панели. Во втором поколении такого дисплея ожидается более широкая совместимость с приложениями, благодаря чему он станет значительно функциональнее, чем раньше.

Кроме того, источник предполагает, что Xiaomi может объединить возможности второго экрана с собственной большой языковой моделью искусственного интеллекта. Это позволит реализовать новые сценарии использования, расширить поддержку приложений и сделать флагман более заметным на фоне конкурентов за счет уникальных функций. Пока компания официально не подтверждала эту информацию.

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max представили прошлой осенью. «Фишка» обеих моделей — наличие небольшого дополнительного экрана, вписанного в блок основной камеры. Его удобно использовать для селфи с использованием основной камеры.