Дизайн новейшего смартфона Vivo S2 раскрыли до анонса

В сети появились первые «живые» фотографии макета Vivo S2, который компания готовит к запуску на индийском рынке.

На снимках смартфон показан в черном цвете с матовой задней панелью и вертикальным блоком камер в левом верхнем углу. На защитной наклейке также указано название устройства — Vivo S2. Кроме того, на одном из изображений новинка запечатлена рядом с версией в розово-золотистом цвете.

Фото passionategkeez

Судя по утечке, основной блок камер включает два расположенных рядом круглых модуля, а ниже находится третий сенсор с кольцевой подсветкой. Такой дизайн отличается от большинства современных моделей Vivo и делает устройство более узнаваемым.

Фото passionategkeez

По предварительным данным, Vivo S2 будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7360, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения и дополнится 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Официальная дата презентации смартфона пока не объявлена.

