144 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп. Nubia NaviX Ultra полностью рассекречен

Флагман Nubia обещает не просто отвечать на команды, а самостоятельно выполнять задачи пользователя через приложения

Компания Nubia недавно представила новый смартфон NaviX Ultra, который позиционируется как первый в мире аппарат с полноценным ИИ-агентом и обработкой искусственного интеллекта прямо на устройстве.

По данным инсайдера Panda is Bald, смартфон получил плоский 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. За производительность будет отвечать флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 7100 мА•ч.

Фото Nubia/Panda is Bald

Камеры станут одной из главных особенностей устройства: ожидается тройная система с тремя сенсорами по 50 Мп и фронтальная камера на 50 Мп.

Ранее Panda is Bald первым указал на дату анонса Mate 50, а также сообщил точные цвета Xiaomi 13 и Xiaomi 14.