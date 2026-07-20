Нет, это не новый Honor. Nubia NaviX Ultra получил перископическую камеру и локального ИИ-агента
Nubia NaviX Ultra получил помощника Doubao и ИИ-кнопку
На выставке WAIC компания Nubia показала смартфон NaviX Ultra, который позиционируется как первый в мире смартфон с полноценным ИИ-агентом. Новинка оснащена мобильным помощником Doubao, способным понимать естественный язык и самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи, включая сравнение цен в разных магазинах, оформление заказов и планирование путешествий.
Nubia NaviX Ultra своим горизонтальным и вытянутым блоком камер больше всего похож на серию смартфонов Honor 500 / 500 Pro.
По словам старшего вице-президента ZTE и президента Nubia Ни Фэя, разработка стала результатом многолетнего сотрудничества с командой Doubao — от первых прототипов до готового коммерческого устройства.
Смартфон будет доступен в четырех цветах. На задней панели расположен горизонтальный блок с тройной камерой, в состав которой входит перископический телеобъектив. На боковой грани находится фирменная оранжевая кнопка AI для мгновенного запуска интеллектуального помощника.
В Nubia заявляют, что ключевой особенностью NaviX Ultra является локальная обработка запросов. Основные вычисления выполняются непосредственно на устройстве, без передачи пользовательских данных в облако, что должно повысить уровень конфиденциальности.
По предварительным данным, смартфон получит флагманскую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор емкостью около 7000 мА•ч с кремний-углеродным анодом, поддержку проводной и беспроводной зарядки мощностью до 90–100 Вт, основную камеру с тремя 50-мегапиксельными модулями и 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Официальные технические характеристики и сроки начала продаж пока не объявлены.
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