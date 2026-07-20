Нет, это не новый Honor. Nubia NaviX Ultra получил перископическую камеру и локального ИИ-агента

На выставке WAIC компания Nubia показала смартфон NaviX Ultra, который позиционируется как первый в мире смартфон с полноценным ИИ-агентом. Новинка оснащена мобильным помощником Doubao, способным понимать естественный язык и самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи, включая сравнение цен в разных магазинах, оформление заказов и планирование путешествий.

Nubia NaviX Ultra своим горизонтальным и вытянутым блоком камер больше всего похож на серию смартфонов Honor 500 / 500 Pro.

Фото ithome

По словам старшего вице-президента ZTE и президента Nubia Ни Фэя, разработка стала результатом многолетнего сотрудничества с командой Doubao — от первых прототипов до готового коммерческого устройства.

Смартфон будет доступен в четырех цветах. На задней панели расположен горизонтальный блок с тройной камерой, в состав которой входит перископический телеобъектив. На боковой грани находится фирменная оранжевая кнопка AI для мгновенного запуска интеллектуального помощника.

В Nubia заявляют, что ключевой особенностью NaviX Ultra является локальная обработка запросов. Основные вычисления выполняются непосредственно на устройстве, без передачи пользовательских данных в облако, что должно повысить уровень конфиденциальности.

Фото ithome