Главную особенность камеры iPhone 18 Pro Max раскрыли до анонса

Новые документы подтверждают переменную диафрагму, но остальные камеры почти не изменятся

В Сети появились новые подробности о камерах iPhone 18 Pro Max. Согласно диагностическому журналу, который, как утверждается, оказался среди внутренних файлов Tata Electronics, опубликованных после атаки хакерской группировки World Leaks, Apple действительно готовит главное нововведение — основную камеру с переменной диафрагмой.

Если информация подтвердится, смартфон получит новый датчик Sony IMX905, который заменит сенсор, используемый в iPhone 17 Pro Max. При этом размер пикселя останется прежним — 1,22 мкм. Это указывает на то, что главным улучшением станет именно механизм переменной диафрагмы, позволяющий регулировать количество поступающего света в зависимости от условий съемки.

Фото notebookcheck

Остальная система камер, судя по утечке, останется без изменений. Смартфон сохранит телеобъектив на базе сенсора Sony IMX973, сверхширокоугольную камеру с датчиком Sony IMX972, лидар на базе Sony IMX591 и фронтальную камеру с сенсором Sony IMX914. Также сообщается, что телеобъектив по-прежнему будет использовать трехосевую систему оптической стабилизации.