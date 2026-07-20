Huawei Mate 90 выйдет раньше обычного и получит совершенно новый чип Kirin 2026

Линейка будет включать четыре модели: Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS Ultimate

Huawei планирует представить флагманскую линейку Mate 90 уже в сентябре, вернувшись к традиционному графику анонсов.

Последние два поколения серии дебютировали лишь в конце ноября из-за проблем с поставками чипов, однако в этом году компания рассчитывает провести презентацию значительно раньше.

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Центральным событием презентации станет новый процессор Kirin 2026, который Huawei ранее уже называла заметным шагом вперед по сравнению с нынешними решениями. Ожидается, что линейка будет включать четыре модели: Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS Ultimate.

Помимо нового чипа, смартфоны получат обновленный дизайн и значительные улучшения в области камер. По слухам, Huawei тестирует несколько новых датчиков изображения, включая собственный CMOS-сенсор, который может дебютировать в старших моделях.