Совершенно новый Tank 300 стал мощнее, длиннее и быстрее: появились версии с запасом хода более 1100 км

Great Wall выпусти обновленный внедорожник с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками

Great Wall Motors официально представила полностью обновленный Tank 300. Автомобиль доступен в пяти версиях с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Цена в Китае стартует от 29 500 долларов.

Внешне модель сохранила фирменный угловатый дизайн с круглыми фарами, однако на решетке радиатора появился крупный логотип Tank . Стандартный Tank 300 имеет размеры 4750 х 1930 х 1903 мм при колесной базе 2750 мм. Удлиненная версия Tank 300L выросла до 4886 мм в длину, а колесная база увеличилась сразу до 3010 мм.

Фото Tank/ithome

Гибридный Tank 300L Hi4-T оснащен 1,5-литровым турбомотором, электродвигателем мощностью 177 л.с. и аккумулятором емкостью 37,1 кВт·ч. Запас хода на электротяге по циклу WLTC достигает 105 км, суммарный — 913 км, а разгон до 100 км/ч занимает 6,1 секунды.

Флагманский Tank 300L Hi4-Z получил два электромотора общей мощностью 517 л.с. и батарею емкостью 59,6 кВт·ч. Электрический запас хода составляет до 200 км, общий — 1122 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды.

Бензиновая версия оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 217 л.с. и крутящим моментом 380 Н·м, тогда как дизельный вариант получил 2,4-литровый двигатель мощностью 184 л.с. с крутящим моментом 480 Н·м. Во всех случаях используется 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Фото Tank/ithome