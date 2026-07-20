14-летний эксперимент позади, что дальше? Land Rover и Chery демонстрируют новый внедорожник Freelander 8

Совместный бренд Chery и Jaguar Land Rover продолжает раскрывать подробности о своем первом автомобиле — Freelander 8. Компания опубликовала новые изображения интерьера, продемонстрировав главные особенности салона.

Кроссовер получил шестиместную компоновку по схеме 2+2+2. Во втором ряду установлены кресла с эффектом «невесомости», которые, как ожидается, предложат функции массажа и подогрева.

Фото Freelander/ithome

Для пассажиров также предусмотрены откидные столики на спинках передних сидений и большой потолочный развлекательный экран, работающий совместно с центральным дисплеем и отдельным экраном управления.

Фото Freelander/ithome

Freelander 8 выполнен в стиле Concept 97 и отличается массивным дизайном. Размеры автомобиля составляют 5118 (5185) х 2050 х 1898 мм при колесной базе 3040 мм. Ожидается, что модель выйдет в комплектациях Pro, Max и Max+.

Фото Freelander/ithome

За мультимедийную систему отвечают Freelander, Huawei, CATL и Qualcomm. Все версии получат новейшую автомобильную платформу Snapdragon 8397. По данным производителя, по сравнению с Snapdragon 8295 производительность центрального процессора выросла втрое, графического — почти втрое, а вычислительная мощность нейронного блока увеличилась в 12 раз.

Фото Freelander/ithome