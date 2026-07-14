14-летний эксперимент завершился: Jaguar Land Rover останавливает всё производство машин в Китае

Компания Jaguar Land Rover официально завершила свой 14-летний эксперимент по локализации производства в Китае. С июля 2026 года компания прекратила закупку всех моделей, произведенных внутри страны, своей дилерской сетью, что ознаменовало конец эпохи для бренда на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Завершающим этапом этого внутреннего рынка стали агрессивные распродажи. В автосалоне в восточной части Пекина в начале июля был продан последний Range Rover Evoque L местного производства. По словам продавцов, автомобиль, который при выходе на рынок в 2011 году продавался по завышенной цене, к концу периода распродажи упал до менее чем 180 000 юаней (26 500 долларов США).

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Этот спад отражает более широкую тенденцию для бренда. Когда-то Jaguar Land Rover был одним из ведущих претендентов среди второстепенных люксовых марок в Китае, и его продажи достигли пика в 146 400 единиц в 2017 году. Однако из-за задержек с обновлением продукции, неспособности адаптироваться к стремительной волне электрификации и опоры на значительные скидки, годовые продажи резко упали примерно до 26 000 единиц к 2025 году.