Экономисты признали, что не понимают последствий ИИ для рынка труда: более 200 экспертов требуют срочно собирать данные

Более 200 экономистов, включая 16 нобелевских лауреатов и главных экономистов OpenAI и Anthropic, заявили, что современная экономика не располагает достаточными данными для оценки влияния искусственного интеллекта на рынок труда. В заявлении "We Must Act Now", опубликованном на прошлой неделе, эксперты не предлагают готовых прогнозов, а призывают создать систему наблюдения за изменениями, поскольку развитие ИИ происходит быстрее, чем формируется понимание его последствий.

«Мы движемся в тумане, и чрезвычайно сложно предсказать, что произойдёт дальше», — заявил Антон Коринек (Anton Korinek), профессор экономики Университета Вирджинии и один из организаторов группы. По его словам, экономическая наука фактически пытается анализировать крупнейшие технологические изменения без достаточного количества инструментов для наблюдения за ними.

Среди подписантов и Майкл Спенс (Michael Spence), лауреат Нобелевской премии по экономике из Нью-Йоркского университета. Он призвал к подходу «все силы на палубу для управления развитием ИИ с учётом масштаба, скорости и неопределённости происходящих изменений». Стэнфордский экономист Эрик Бриньолфссон (Erik Brynjolfsson), участвовавший в подготовке заявления, отметил, что возможности ИИ развиваются значительно быстрее, чем понимание их экономического воздействия.

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Одной из главных проблем остаётся отсутствие единого способа измерять «подверженность профессий влиянию ИИ». Главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок (Torsten Slok) ранее показал, что существует как минимум пять разных методик оценки этого показателя, и они дают существенно отличающиеся результаты. Одни анализируют реальные запросы пользователей к ИИ-системам вроде Claude или Microsoft Copilot, другие оценивают теоретическую возможность автоматизации профессий экспертами или самими моделями ИИ.

Разница особенно заметна для профессий, которые чаще всего называют уязвимыми перед автоматизацией: например, операторов колл-центров, специалистов по подготовке налоговых документов и авторов текстов. По мнению Слока, существующие оценки часто смешивают два разных вопроса: что искусственный интеллект технически способен делать и как работники действительно используют его для выполнения задач. Теоретические модели обычно показывают более высокий риск, поскольку не учитывают стоимость внедрения, реальное распространение технологий и готовность компаний их применять.

Экономисты также расходятся во взглядах на влияние ИИ на производительность и занятость. Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu), профессор Массачусетского технологического института и лауреат Нобелевской премии, ранее критиковал чрезмерно оптимистичные оценки роста производительности с внедрением ИИ, но сейчас говорит о более высокой вероятности краткосрочных потрясений на рынке труда. Он поддержал новое заявление, отметив необходимость направить развитие ИИ так, чтобы минимизировать риски и сделать технологии полезными для работников и общества.