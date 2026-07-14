WhatsApp готовит собственное облачное хранилище резервных копий для iOS

Ещё в апреле стало известно, что WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит пользователям Android создавать резервные копии своих чатов WhatsApp в собственном зашифрованном облачном хранилище. Теперь же стало известно, что компания тестирует эту функцию и на iOS.

В настоящее время пользователи Android могут создавать резервные копии своих чатов в Google Drive, а пользователи iOS — в iCloud. Эта новая функция позволяет пользователям Android и iOS выбирать между Google Drive/iCloud и облачным хранилищем WhatsApp, которое предлагает 2 ГБ бесплатного места.

Однако WhatsApp также рассматривает возможность введения платных вариантов хранения данных, при этом, по сообщениям, тарифный план с 50 ГБ облачного хранилища будет стоить 1 доллар в месяц.

Изображение wabetainfo

Пользователи WhatsApp, создающие резервные копии своих чатов в зашифрованном облачном хранилище WhatsApp, смогут защитить свою резервную копию с помощью пароля или 64-значного ключа шифрования. Однако стоит отметить, что чаты, резервные копии которых создаются в облачном хранилище WhatsApp, по умолчанию будут зашифрованы сквозным шифрованием, и единственный способ отключить шифрование — это вернуться к Google Drive (на Android) или iCloud (на iOS), поскольку в настоящее время шифрование для этих облачных хранилищ является необязательным .

WhatsApp всё ещё работает над функцией зашифрованного облачного хранилища для Android и iOS, и пока неясно, когда именно она будет выпущена для всех.