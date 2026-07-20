Неубиваемый смартфон с аккумулятором 8100 мА•ч, защитой IP69K и SGS, экраном 120 Гц и камерой 50 Мп. Представлен Honor X7e Plus 5G

Honor официально представила смартфон Honor X7e Plus 5G. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 8100 мА•ч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки SuperCharge, а также построена на однокристальной системе Snapdragon 4 Gen 4.

Смартфон получил 6,87-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 1020 кд/кв.м и режимами защиты зрения. Отдельная кнопка AI обеспечивает быстрый доступ к функциям искусственного интеллекта, включая поиск по выделенному объекту, удаление объектов с фотографий, создание кратких сводок и интеллектуальные рекомендации.

Фото Honor/gizmochina

Honor X7e Plus 5G работает под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10. Конфигурации включают до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флеш-памяти, при этом поддерживается технология RAM Turbo, использующая часть флеш-памяти в качестве виртуальной оперативной памяти.

Основная камера получила датчик разрешением 50 Мп и дополнительный сенсор, фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Среди других особенностей — стереодинамики, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.1 с поддержкой LDAC и aptX HD, USB-C и поддержка двух SIM-карт.

Фото Honor/gizmochina

Смартфон соответствует IP68, IP69 и IP69K, сертифицирован SGS на устойчивость к падениям и сдавливанию. Размеры устройства составляют 168,3 х 78,54 х 8,3 мм при массе 216,5 г. По данным Honor, аккумулятор сохраняет более 80% первоначальной емкости даже после нескольких лет эксплуатации.