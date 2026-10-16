Гуманоидным роботам потребуется 200 ГБ ОЗУ и 4 ТБ SSD: Micron выпустит специальную память EIM для роботов

Компания Micron разрабатывает EIM (Edge Inference Memory) — специализированную память для роботов, серийное производство которой планируется начать во второй половине 2028 года.

Технология предполагает размещение энергоэффективной оперативной памяти LPDDR поверх логических кристаллов, что позволит быстрее обрабатывать данные для выполнения ИИ-задач непосредственно в памяти.

По словам одного из руководителей Micron Ли Чхоля, современные роботы обычно используют модели ИИ с 1–2 млрд параметров, для которых пропускной способности LPDDR пока достаточно. Однако развитие более сложных визуально-языковых моделей (VLM) может потребовать перехода на HBM — память с высокой пропускной способностью. В Micron ожидают, что она найдёт применение в человекоподобных роботах следующего поколения. Это связано с ростом объёма данных, которые необходимо обрабатывать в реальном времени для восприятия окружающей среды и выполнения сложных задач.

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По оценке Micron, высокопроизводительным человекоподобным роботам в будущем может потребоваться около 200 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ накопителя. Для сравнения, современные сервисные роботы обычно оснащаются 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ. Таким образом, потребность в оперативной памяти может вырасти более чем в 16 раз.

В компании также отмечают быстрое развитие рынка физического ИИ, включая автономное вождение, человекоподобных роботов, а также устройства дополненной и виртуальной реальности. Micron уже обсуждает с крупными заказчиками разработку решений, адаптированных к потребностям этих направлений.