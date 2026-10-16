Первый безвентиляторный NAS производителя с ИИ, сетью 10GbE и пятью слотами M.2. Minisforum S5⁠ поступил в продажу в Китае ⁠ 3

Компания Minisforum начала продажи NAS-сервера Mingfan S5, рассчитанного на хранение данных на твердотельных накопителях. Новинка оснащена процессором Intel Core 3 304, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и встроенным накопителем UFS 3.1 объёмом 128 ГБ. Устройство уже появилось на китайских торговых площадках по цене 3599 юаней.

Сервер выполнен в компактном корпусе размером 176,5 × 154 × 60 мм и весит 1,8 кг. В системе охлаждения нет вентиляторов: тепло отводится через алюминиевый корпус и ребристые радиаторы. Для установки накопителей предусмотрены пять слотов M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x1 каждый. Такая конфигурация позволяет собрать хранилище на базе SSD без использования традиционных жёстких дисков.

Набор интерфейсов включает сетевые порты 10GbE и 2.5GbE с разъёмами RJ-45, два USB-C со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, два USB-A на 10 Гбит/с и HDMI 2.1 TMDS. Также предусмотрены беспроводные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.