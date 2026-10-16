Новый российский скоростной поезд «Финист-премиум» получил переговорку, мини-кухню и автоматические двери

Все проверки этого состава завершатся в ноябре

Новый двухсистемный скоростной электропоезд «Финист-премиум» (ЭС-105П), предназначенный для межрегиональных перевозок, проходит приемочные и сертификационные испытания. Об этом сообщили в РЖД. Испытания начались в сентябре 2026 года и проходят на испытательном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Полный цикл проверок планируется завершить в ноябре.

В поезде предусмотрены два класса обслуживания — «Турист» и «Бизнес». Они будут различаться конфигурацией сидений и расстоянием между креслами. В бизнес-классе оборудуют зону для переговоров и видеоконференций, а также мини-кухню.

ЭС-105П получит несколько решений, которые ранее не применялись в линейке «Финист» — электропоездах ЭС104 и ЭС105. Среди них — новая система охлаждения двигателя, автоматизированные межвагонные двери и автоматическое открывание обтекателя головной автосцепки.

После завершения приемочных и сертификационных испытаний поезд сможет перейти к следующему этапу подготовки к эксплуатации на межрегиональных маршрутах.