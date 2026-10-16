100 часов при 1100 °C: российские учёные создали сплав для экстремальных температур

Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый жаростойкий сплав, способный выдерживать температуру 1100 °C в течение 100 часов. По данным пресс-службы вуза, защитный слой материала по устойчивости к окислению в 2,6 раза превосходит покрытия на основе распространённых авиационных сплавов. Об этом пишет ТАСС.

В состав разработки входят алюминий, кобальт, хром, никель и ниобий. При этом атомные доли алюминия и ниобия вдвое меньше, чем у остальных компонентов. При нагреве до 1100 °C ниобий способствует образованию двойных оксидных соединений с алюминием и хромом, а также специальных кристаллов, обогащённых ниобием. Эти структуры помогают защитить материал от окисления при экстремальных температурах.

За 100 часов испытаний удельный прирост массы нового сплава составил 1,363 мг/см². Для сравнения, жаропрочный сплав Inconel 617 за аналогичный период набрал бы около 3,6 мг/см². По данным университета, структура нового материала при этом сохраняет плотность: на ней не образуются трещины и отслоения.

Материал может использоваться для изготовления деталей или создания защитных покрытий в металлургических печах, газовых турбинах и турбореактивных двигателях. Повышенная стойкость к окислению потенциально позволит увеличить срок службы оборудования, работающего при экстремальных температурах.