Из-за атак дронов на дата-центры АКИТ просит разрешить хранение данных за рубежом

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к правительству России с просьбой разрешить временное хранение и обработку персональных данных граждан в дата-центрах дружественных государств.

Поводом стали атаки беспилотников на российскую цифровую инфраструктуру. Как сообщили Forbes три источника в IT-отрасли, знакомые с содержанием обращения, письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 15 октября. В самой ассоциации подтвердили, что документ отправлен.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

АКИТ предлагает создать специальный правовой режим для компаний, чьи цифровые системы пострадали из-за масштабных аварий или повреждения инфраструктуры. Он позволит временно размещать критически важные сервисы в зарубежных резервных дата-центрах, если восстановить их работу на российских площадках невозможно. Такая мера должна помочь компаниям поддерживать работу ключевых систем даже при серьёзных перебоях внутри страны.

АКИТ объединяет крупные интернет-магазины, маркетплейсы и службы доставки, в том числе Ozon, Wildberries, «Купер» и «Яндекс Маркет». В Ассоциации больших данных инициативу назвали логичной антикризисной мерой. Обращение направлено на рассмотрение правительства; Forbes запросил комментарий его пресс-службы. Предложение касается временного размещения данных и систем в зарубежной инфраструктуре, а не общего отказа от хранения персональных данных россиян внутри страны.