Sony не сдержала обещание и не будет обновлять до Android 17 смартфон Xperia 10 VI ⁠ 4

Смартфон Sony Xperia 10 VI, представленный весной 2024 года, не получит Android 17, хотя при запуске производитель обещал три крупных обновления операционной системы — с Android 14 до Android 17 включительно.

В сентябре пользователи заметили, что модель отсутствует в официальном списке устройств, совместимых с новой версией Android. Теперь Sony подтвердила на своём сайте, что обновление для этого смартфона выпускать не планирует.

В компании пояснили, что после дополнительной технической оценки обнаружили ограничения, связанные с конфигурацией памяти Xperia 10 VI. По мнению Sony, они не позволяют обеспечить поддержку Android 17. При этом производитель не уточнил, какие именно характеристики памяти стали препятствием и можно ли было решить проблему программными средствами.

Более новая Xperia 10 VII, которая должна получить Android 17, не слишком сильно отличается от предшественника. Sony не раскрыла, какие типы накопителей установлены в двух моделях и есть ли между ними существенная разница: в частности, речь может идти о UFS 2.2 или UFS 3.1. При этом другие производители продолжают обновлять некоторые смартфоны с накопителями UFS 2.2, поэтому объяснение Sony оставляет вопросы.