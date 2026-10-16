Sony не сдержала обещание и не будет обновлять до Android 17 смартфон Xperia 10 VI
Компания объяснила решение техническими ограничениями памяти смартфона
Смартфон Sony Xperia 10 VI, представленный весной 2024 года, не получит Android 17, хотя при запуске производитель обещал три крупных обновления операционной системы — с Android 14 до Android 17 включительно.
В сентябре пользователи заметили, что модель отсутствует в официальном списке устройств, совместимых с новой версией Android. Теперь Sony подтвердила на своём сайте, что обновление для этого смартфона выпускать не планирует.
В компании пояснили, что после дополнительной технической оценки обнаружили ограничения, связанные с конфигурацией памяти Xperia 10 VI. По мнению Sony, они не позволяют обеспечить поддержку Android 17. При этом производитель не уточнил, какие именно характеристики памяти стали препятствием и можно ли было решить проблему программными средствами.
Более новая Xperia 10 VII, которая должна получить Android 17, не слишком сильно отличается от предшественника. Sony не раскрыла, какие типы накопителей установлены в двух моделях и есть ли между ними существенная разница: в частности, речь может идти о UFS 2.2 или UFS 3.1. При этом другие производители продолжают обновлять некоторые смартфоны с накопителями UFS 2.2, поэтому объяснение Sony оставляет вопросы.