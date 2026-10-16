Не только батарея 10 100 мА·ч и камера на 200 Мп, но и рекордная производительность: Honor Win 2 протестировали в AnTuTu перед выходом

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Honor представит серию смартфонов Win 2 21 октября. В линейку войдут модели Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2, однако только старшая версия, по предварительным данным, получит новейшую SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Перед анонсом Honor Win 2 (каталожный номер — RTW-AN00) появился в базе бенчмарка AnTuTu, и результат теста оказался впечатляющим.

Не только батарея 10 100 мА·ч и камера на 200 Мп, но и рекордная производительность: Honor Win 2 протестировали в AnTuTu перед выходом
Источник изображения: Honor через Gizmochina

Смартфон набрал 5 702 964 балла. Данные бенчмарка подтверждают платформу — это Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Тестировалась версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, в качестве ОС выступила Android 17. Также в базе указаны оперативная память LPDDR5X и флеш-память UFS 4.1.

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Источник изображения: Скриншот AnTuTu/Gizmochina

По предварительным данным, Honor Win 2 получит плоский экран OLED с диагональю 6,89 дюйма, разрешением 2K, кадровой частотой 185 Гц и рамкой шириной всего 0,93 мм. Частота регулировки ШИМ составит 5920 Гц.

Одной из главных особенностей смартфона станет аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки, но будет и беспроводная. Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор, но телеобъектива, который был у оригинального Honor Win, в новой модели может не оказаться. Среди других особенностей смартфона —ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, порт USB 3.2 Gen 1 и защита от пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.

Honor уже подтвердила цену Win 2 для китайского рынка: после применения государственных субсидий она составит 5499 юаней (около $820).

Мобильные телефоныHonorAnTuTuИсточники:Gizmochina

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