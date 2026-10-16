Достаточно подключить смартфон: Xiaomi представила карманный фотопринтер

Xiaomi представила подарочную версию карманного фотопринтера Mijia Pocket Photo Printer Pro. Набор уже доступен для предварительного заказа по цене 799 юаней.

По сравнению со стандартной моделью комплектация расширена за счёт магнитной фоторамки, специальной сумки и нового варианта оформления корпуса. Производитель позиционирует комплект как решение для повседневной печати снимков и подарков.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Устройство использует технологию сублимационной печати с разрешением 313 dpi, поддерживает передачу до 16,7 млн цветов и 256 уровней серого. Встроенная система автоматического ламинирования защищает отпечатки от влаги и помогает замедлить выцветание и старение фотографий.

Для печати достаточно подключить смартфон по Bluetooth — Wi-Fi не требуется. Предусмотрена возможность поочерёдного подключения нескольких пользователей, что удобно для совместного использования устройства в поездках и на вечеринках.

Приложение Mi Home предлагает шаблоны для создания коллажей, автоматические макеты в стиле фотобудки и функцию дополненной реальности: после сканирования QR-кода статичный снимок может дополняться динамическими эффектами. Магнитную рамку можно поставить на стол, закрепить на холодильнике или использовать для хранения фотографий. На её обратной стороне помещается до 20 снимков, а комплектная сумка позволяет удобно разместить принтер и аксессуары. Встроенный аккумулятор делает устройство пригодным для использования вне дома.