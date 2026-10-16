Представлен смартфон Tecno Spark 50s 5G: 6500 мАч, 45 Вт, 120 Гц и IP64 за $225

Модель среднего уровня с акцентом на прочности и защите

Tecno представила смартфон Spark 50s 5G. Новинка получила экран с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 6500 мА·ч и набор функций на основе искусственного интеллекта.

Tecno Spark 50s 5G оснащен 6,78-дюймовым экраном IPS с разрешением 720 × 1576 пикселей. Максимальная яркость составляет 560 нит. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой HiOS 16 и построен на базе SoC MediaTek Dimensity 6400. Объем ОЗУ составляет 6 или 8 ГБ, флеш-памяти — 128 ГБ. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Основная камера — с 50-мегапиксельным сенсором, фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Аппарат поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Среди других характеристик — поддержка двух SIM-карт с 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, разъем USB-C, 3,5-мм аудиовыход и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Смартфон защищен в соответствии со степенью IP64 Pro, он также прошел испытания по американскому военному стандарту MIL-STD-810H.

Цена версии 6/128 ГБ — 225 долларов. Вариант с 8 ГБ ОЗУ оценили в 260 долларов. Смартфон будет доступен в бордовом и голубом цветах. Старт продаж запланирован на 20 октября.