Xiaomi представила стиральную машину за $90

Xiaomi начала предварительные продажи стиральной машины Mijia Washing Machine Giant Washing Pulsator 6kg в собственном интернет-магазине. Модель рассчитана на загрузку до 6 кг белья, а ее цена на этапе предзаказа составляет 587 юаней (около $88). Для оформления заказа необходимо внести депозит в размере 50 юаней (около $7,5).

По данным компании, за один цикл машина способна постирать до 26 футболок. Устройство выполнено в лаконичном дизайне и занимает всего 0,25 м² площади. Панель управления оснащена блокировкой от детей, которая помогает предотвратить случайное включение или изменение настроек во время работы.

Пользователям доступны 10 режимов стирки. Для небольшого количества белья предусмотрена ускоренная программа продолжительностью 19 минут.

В конструкции используется двухслойный сетчатый фильтр для сбора ворса, образующегося во время стирки. Помимо этого, машина поддерживает самоочистку барабана и режим его сушки. Во время самоочистки интенсивный поток воды удаляет накопившиеся загрязнения, а сушка помогает избавиться от остаточной влаги и поддерживать внутреннюю поверхность барабана в чистоте.