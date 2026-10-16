«Ведомости»: российские дата-центры были не застрахованы от атак БПЛА. «Яндекс» уже опроверг эту информацию

Полисы покрывают в том числе и террористические атаки

«Яндекс» опроверг информацию о том, что дата-центры были не застрахована на момент атак дронами.

Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Полисы покрывают в том числе и террористические атаки. Детали страхового покрытия и условия договоров не раскрываем.
«Яндекс»

Ранее «Ведомости» со ссылкой на  ссылкой на источники сообщили, что к моменту атак покрытие террористических рисков уже закончилось, а продлить его компания не успела.

«Ведомости»: российские дата-центры были не застрахованы от атак БПЛА. «Яндекс» уже опроверг эту информацию
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Напомним, за последние несколько дней были атакованы три дата-центра «Яндекса». Атака на дата-центр во Владимире произошла в ночь на 11 октября.  До этого еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. 

Минцифры помогло «Яндексу» оперативно найти резервные площадки для переноса ключевых систем после ударов беспилотников по дата-центрам. 

Сети и серверыИсточники:РБКВедомости

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