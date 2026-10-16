МТС начал брать плату за 5G

Теперь абонентам МТС за пользование 5G придется платить минимум 200 рублей в месяц

С 15 октября МТС сделала доступ к обычной сети 5G платным: абонентам необходимо подключить одну из двух новых услуг стоимостью от 200 рублей в месяц. Об этом рассказал «Код.ру». таким образом, бесплатный период пользования 5G в сети МТС продлился примерно месяц.

МТС начал брать плату за 5G
Источник изображения: ИИ Gemini

Опция «УЖЕ 5G» за 200 рублей в месяц включает доступ к сети пятого поколения, дополнительные 50 ГБ мобильного интернета и приоритет в сети 4G при высокой нагрузке. Вариант «УЖЕ 5G+» стоит 300 рублей в месяц и вместо дополнительного пакета трафика предлагает безлимитный мобильный интернет. Обе услуги позволяют пользоваться 5G в зонах покрытия сети.

Речь идёт об обычной сети 5G, которую МТС разворачивает на частотах LTE. По данным оператора, скорость передачи данных в ней достигает 300 Мбит/с. С 15 октября пользоваться этой сетью без подключения «УЖЕ 5G» или «УЖЕ 5G+» нельзя. При этом на тарифах МТС ТОП и ТОП+ опция «УЖЕ 5G» предоставляется по молчанию и без доплаты.

Также у оператора есть услуга «Супер 5G» — со скоростью до 1,5 Гбит/с. Эта сеть пока работает в пилотных зонах, где трафик остаётся бесплатным и безлимитным. В сентябре МТС запустила её на базе 46 бывших тестовых площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.

Сети и серверыМТС5GИсточники:Код.ру

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Россия запускает собственное производство нанотрубок — в новосибирский проект вложили 680 млн рублейСледующая публикация: У Apple новый хит: iPhone Duo разобрали за полчаса после открытия предзаказов
Главное
Все новости
6 минут назадУ Apple новый хит: iPhone Duo разобрали за полчаса после открытия предзаказов
41 минуту назад3Россия запускает собственное производство нанотрубок — в новосибирский проект вложили 680 млн рублей
GeForce RTX 5090, которая точно не сгорит: энтузиаст заменил печально известный 16-контактный разъем четырьмя 8-контактными15:114GeForce RTX 5090, которая точно не сгорит: энтузиаст заменил печально известный 16-контактный разъем четырьмя 8-контактными В будущем он планирует адаптировать разработку для разных моделей видеокарт
14:5913Мошенники протянули интернет в Мьянму по тайному оптоволоконному кабелю длиной 350 метров
14:009«Аэрофлот» первым в России внедрил ИИ-терминалы для оплаты
13:2629«Российский Rolls-Royce» вышел на новый уровень. Представлен обновленный Aurus Senat за 50 млн рублей
AMD сверху, Intel снизу: пользователь купил на Amazon очень необычный Ryzen 9 9950X3D13:2113AMD сверху, Intel снизу: пользователь купил на Amazon очень необычный Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 9950X3D для сокета LGA1151
13:044Представлен смартфон Tecno Spark 50s 5G: 6500 мАч, 45 Вт, 120 Гц и IP64 за $225
12:4311Без паспорта: РЖД начали тестировать посадку в «Сапсаны» по биометрии
12:4115Новый российский скоростной поезд «Финист-премиум» получил переговорку, мини-кухню и автоматические двери
Xiaomi представила стиральную машину за $9012:315Xiaomi представила стиральную машину за $90 Она может постирать 6 кг белья за 19 минут
«Ведомости»: российские дата-центры были не застрахованы от атак БПЛА. «Яндекс» уже опроверг эту информацию12:2411«Ведомости»: российские дата-центры были не застрахованы от атак БПЛА. «Яндекс» уже опроверг эту информацию Полисы покрывают в том числе и террористические атаки
12:121Достаточно текстового описания: Сбер открыл доступ к ИИ-сервису GigaStudio для создания сайтов и приложений без кода
12:113Тонкий полностью металлический корпус, 5000 мАч, 27 Вт и магнитная зарядка — за $45. Xiaomi представила новый мобильный аккумулятор
11:53Свет вместо электричества: российские ученые нашли материалы для фотонных чипов с энергонезависимой памятью
11:385Еда по QR-коду: «Вкусно — и точка» тестирует новый способ выдачи заказов
11:297От студента до корпорации: Сбер открыл GigaIDE для всех разработчиков
iPhone Duo сразу стал хитом, Apple предупреждает, что купить на старте новинку будет сложно: предзаказы только на JD.com превысили 2,23 млн11:1625iPhone Duo сразу стал хитом, Apple предупреждает, что купить на старте новинку будет сложно: предзаказы только на JD.com превысили 2,23 млн Предзаказы открылись по всему миру
Гуманоидным роботам потребуется 200 ГБ ОЗУ и 4 ТБ SSD: Micron выпустит специальную память EIM для роботов11:0718Гуманоидным роботам потребуется 200 ГБ ОЗУ и 4 ТБ SSD: Micron выпустит специальную память EIM для роботов Массовый выпуск ожидается в 2028 году
10:596Цветные экраны E Ink стали гораздо лучше: представлен Kaleido 4
Из-за атак дронов на дата-центры АКИТ просит разрешить хранение данных за рубежом 10:5231Из-за атак дронов на дата-центры АКИТ просит разрешить хранение данных за рубежом АКИТ предложила временно переносить критические системы в дружественные страны
10:48Новый смартфон Samsung за 200 долларов: рассекречен Samsung Galaxy F70 5G
10:41Достаточно подключить смартфон: Xiaomi представила карманный фотопринтер
10:317Смартфон NexPhone с Windows 11, Android и Linux, который может работать как ПК, оценили в 600 долларов
10:238Первый безвентиляторный NAS производителя с ИИ, сетью 10GbE и пятью слотами M.2. Minisforum S5⁠ поступил в продажу в Китае
10:089Sony не сдержала обещание и не будет обновлять до Android 17 смартфон Xperia 10 VI
10:071Не только батарея 10 100 мА·ч и камера на 200 Мп, но и рекордная производительность: Honor Win 2 протестировали в AnTuTu перед выходом
10:0427Первый в России водородный поезд будет готов до конца года
Похожие технологии теперь есть и у Tesla Roadster: корабль SpaceX Dragon пристыковался к МКС09:596Похожие технологии теперь есть и у Tesla Roadster: корабль SpaceX Dragon пристыковался к МКС Стыковка прошла 15 октября на высоте около 400 км над Землёй
09:54Всего $20 за батарею 15 000 мАч с ресурсом 2000 циклов и 67-ваттную зарядку. Представлен мобильный аккумулятор Cuktech CP26 Power Block
09:5032Россия начнёт отправлять космонавтов на Луну только после 2040-х годов, а после 2050-х направится к другим планетам
09:424«Почта России» научилась уведомлять о посылках через «Макс»