МТС начал брать плату за 5G

С 15 октября МТС сделала доступ к обычной сети 5G платным: абонентам необходимо подключить одну из двух новых услуг стоимостью от 200 рублей в месяц. Об этом рассказал «Код.ру». таким образом, бесплатный период пользования 5G в сети МТС продлился примерно месяц.

Опция «УЖЕ 5G» за 200 рублей в месяц включает доступ к сети пятого поколения, дополнительные 50 ГБ мобильного интернета и приоритет в сети 4G при высокой нагрузке. Вариант «УЖЕ 5G+» стоит 300 рублей в месяц и вместо дополнительного пакета трафика предлагает безлимитный мобильный интернет. Обе услуги позволяют пользоваться 5G в зонах покрытия сети.

Речь идёт об обычной сети 5G, которую МТС разворачивает на частотах LTE. По данным оператора, скорость передачи данных в ней достигает 300 Мбит/с. С 15 октября пользоваться этой сетью без подключения «УЖЕ 5G» или «УЖЕ 5G+» нельзя. При этом на тарифах МТС ТОП и ТОП+ опция «УЖЕ 5G» предоставляется по молчанию и без доплаты.

Также у оператора есть услуга «Супер 5G» — со скоростью до 1,5 Гбит/с. Эта сеть пока работает в пилотных зонах, где трафик остаётся бесплатным и безлимитным. В сентябре МТС запустила её на базе 46 бывших тестовых площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.