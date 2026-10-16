Тем, кто не успел за первые 30 минут, ждать свой iPhone Duo до конца января 2027 года

У Apple новый хит: iPhone Duo разобрали за полчаса после открытия предзаказов ⁠ 13

В США сроки доставки первого складного смартфона Apple, iPhone Duo, сдвинулись почти на три месяца уже через полчаса после открытия предзаказов. На данный момент американский онлайн-магазин Apple указывает дату доставки — 25 января 2027 года, причем для всех доступных конфигураций устройства.

Apple открыла предзаказы 16 октября в 5:00 по тихоокеанскому времени (15:00 по московскому времени). Уже спустя примерно 30 минут после старта, все варианты цвета и объёма памяти показывали одинаковый срок доставки — 25 января.

Покупатели, успевшие оформить заказ в первые минуты, должны получить смартфоны 23 октября, в день официального начала продаж. Для тех, кто оформляет заказ позднее, ожидание увеличилось примерно до трёх месяцев.

Предзаказы на iPhone Duo открылись более чем в 70 странах и регионах. Ещё в 28 странах продажи должны начаться во второй волне, запланированной на 30 октября.