Россия запускает собственное производство нанотрубок — в новосибирский проект вложили 680 млн рублей

В Новосибирске запустили производство многостенных углеродных нанотрубок. Проект реализовали Центр компетенций НТИ и Институт катализа СО РАН. За три года на разработку технологии и закупку оборудования фонд НТИ направил 680 млн рублей. Материал может применяться в литий-ионных аккумуляторах, электропроводящих полимерах, лакокрасочных и строительных материалах, а также в огнезащитных покрытиях для промышленного оборудования, сообщает «Коммерсантъ».

Нанотрубки представляют собой полые цилиндры из углерода, которые в тысячи раз тоньше человеческого волоса. Их добавляют в краски, пластик и резину, чтобы улучшить свойства материалов. В частности, они помогают повысить электропроводность и огнестойкость. По оценке представителей НТИ, такие покрытия могут использоваться для защиты производственных объектов от пожаров, в том числе после атак беспилотников.

Сейчас производство выпускает лишь несколько десятков килограммов нанотрубок в год, при том, что спрос промышленных партнёров оценивается в 1–2 тонны в месяц. Большая часть многостенных нанотрубок поступает из Китая и других стран, а объём поставок достигает нескольких тонн в год. Представитель НТИ оценивает российский рынок этой продукции максимум в 50 млн рублей ежегодно.

Новый проект отличается от производства компании OCSiAl, созданного при участии «Роснано»: она выпускала одностенные нанотрубки под маркой TUBALL. По мнению экспертов, спрос на углеродные материалы растёт прежде всего со стороны производителей аккумуляторов и полимерных композитов. Организовать подобное производство может и средний бизнес, однако одним из препятствий остаётся зависимость от зарубежного сырья, поставляемого, в частности, ExxonMobil, Linde и BASF.