Мошенники протянули интернет в Мьянму по тайному оптоволоконному кабелю длиной 350 метров

В Таиланде правоохранительные органы обнаружили нелегальную оптоволоконную линию, по которой интернет-трафик переправляли через границу в Мьянму для работы мошеннического комплекса. Кабель протяжённостью около 350 метров соединял тайскую территорию с объектом, где, предположительно, действовали центр интернет-мошенничества и нелегальное казино. Об этом сообщил ресурс South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, полицейские прибыли в деревню Нонг Лу в приграничной провинции Канчанабури после сообщений о подозрительной активности в нескольких домах. Этот район служит одним из путей к перевалу Три Пагоды на границе с Мьянмой, который известен как один из центров деятельности кибермошенников.

Внимание сотрудников привлекли два ветхих деревенских дома, ежедневно потреблявших аномально большой объём интернет-трафика — сопоставимый с потребностями целой деревни. При проверке одного из объектов обнаружили 48-жильный оптоволоконный кабель с прочной защитной оболочкой. Он был проложен по опорам и тянулся примерно на 350 метров через государственную границу.

По предварительным данным, линия передавала интернет-трафик из Таиланда в Мьянму в обход обычной инфраструктуры связи. Предполагается, что подключение использовали для обеспечения работы расположенного на территории соседней страны мошеннического комплекса. В него, по данным SCMP, могли входить нелегальное казино и центр, занимавшийся интернет-мошенничеством.