iPhone Duo сразу стал хитом, Apple предупреждает, что купить на старте новинку будет сложно: предзаказы только на JD.com превысили 2,23 млн ⁠ 1

Apple начала принимать предварительные заказы на складной смартфон iPhone Duo в пятницу, 16 октября. Оформить заявку можно будет на официальном сайте компании и через приложение Apple Store.

Общее количество предварительных заказов только на JD.com превысило 2,23 миллиона. Сотрудники офлайн-магазинов Apple сообщают, что вероятность того, что обычные потребители смогут приобрести первую партию товара, очень низка, и крайне маловероятно, что им удастся купить первую партию моделей по первоначальной цене.

В раскрытом состоянии устройство становится самым тонким iPhone в истории бренда, а его внутренний экран по площади на 50% превосходит дисплей iPhone 18 Pro Max. Такой формат рассчитан на просмотр контента, игры и одновременную работу с несколькими задачами. Снаружи расположен 5,4-дюймовый дисплей, обеспечивающий 90% площади экрана iPhone 18 Pro при сохранении компактных размеров.

За производительность отвечает однокристальная система A20 Pro, а конструкция с двумя аккумуляторами призвана обеспечить продолжительную автономную работу в течение дня. Apple также подчёркивает надёжность шарнирного механизма, разработанного с высокой точностью для плавного и приятного открывания и закрывания устройства. Операционная система iOS 27 адаптирована к складному форм-фактору, сохраняя привычный интерфейс и одновременно предлагая новые способы взаимодействия с экраном. Дополнительные возможности искусственного интеллекта реализованы через Siri AI на базе Apple Intelligence: система сможет учитывать персональный контекст пользователя, уделяя особое внимание конфиденциальности и защите данных.

Для защиты смартфона будут доступны сервисы AppleCare+ и AppleCare One.

Продажи стартуют 23 октября.