Смартфон NexPhone с Windows 11, Android и Linux, который может работать как ПК, оценили в 600 долларов ⁠ 1

Компания Nex Computer отложила выпуск смартфона NexPhone, способного работать сразу с тремя операционными системами. Вместо запланированного конца 2026 года новинка должна появиться в продаже к концу первого квартала 2027-го. Цена предварительного заказа вырастет до 600 долларов, однако тем, кто уже оформил заявку за 550 долларов, доплачивать не придётся. Устройство позиционируется как универсальный аппарат для работы с Windows 11, Android 16 и Debian Linux.

При загрузке Windows 11 смартфон получит интерфейс, напоминающий Windows 10 Mobile. Для работы на большом экране можно будет использовать док-станцию NexDock и подключить внешний монитор — такой сценарий напоминает концепцию Continuum, которую Microsoft развивала для своих мобильных устройств. NexPhone выполнен в поликарбонатном корпусе размером 173 × 82,6 × 13,1 мм и весит 256 г. Спереди установлен 6,58-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 × 2403 пикселя и частотой обновления 120 Гц, а также 10-мегапиксельная фронтальная камера.

Источник изображения: ithome // Android Headlines

Аппаратная платформа включает процессор Qualcomm QCM6490, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картой microSD. Основная камера на 64 Мп построена на сенсоре IMX787, а сверхширокоугольная использует 13-мегапиксельный датчик S5K3L6XX. Дизайн блока камер напоминает оформление Nokia Lumia 1020. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.