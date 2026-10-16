Тонкий полностью металлический корпус, 5000 мАч, 27 Вт и магнитная зарядка — за $45. Xiaomi представила новый мобильный аккумулятор

Компания Xiaomi начала продавать на платформе Youpin внешний аккумулятор Jinshajiang Ultra-thin Magnetic Power Bank 5000 27W. Устройство стоит 299 юаней (около $45) и доступно в черном и белом цветах. Главная особенность новинки — тонкий корпус толщиной всего 6,75 мм, масса — 105 г.

Габариты аккумулятора составляют 101 × 71,5 × 6,75 мм. Внутри установлена батарея емкостью 5000 мА·ч с кремний-углеродным анодом Xiaomi Jinshajiang. По данным производителя, ее объемная плотность энергии достигает 840 Вт·ч/л, а доля кремния в анодном материале составляет 16%. Устройство также прошло сертификацию по новому национальному стандарту Китая 2026 года.

Аккумулятор поддерживает магнитную беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт. Для проводного подключения предусмотрен порт USB-C с выходной мощностью до 27 Вт. Он совместим с несколькими распространенными протоколами быстрой зарядки (BC, QC, PD).