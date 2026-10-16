Цветные экраны E Ink стали гораздо лучше: представлен Kaleido 4

Компания E Ink представила Kaleido 4 — четвёртое поколение цветных экранов на электронных чернилах. По сравнению с предшественником объём цветового охвата увеличился вдвое, отражательная способность белого цвета выросла на 15%, а контрастность — на 50%. Благодаря этим изменениям изображения, диаграммы и презентации должны выглядеть чётче, а характерная для цветных E Ink зернистость станет менее заметной. Первым устройством с новой панелью станет планшет Hanvon M10C II. Ранее многие подобные гаджеты, включая Onyx Boox Tab Ultra C и Bigme S6 Color+, использовали Kaleido 3.

Для ускорения обновления изображения в Kaleido 4 применена новая TFT-матрица на оксидных транзисторах, способная работать с более высоким управляющим напряжением. Обновлённые алгоритмы позволяют воспроизводить видео с частотой до 18 кадров в секунду против 12 кадров в секунду у Bigme S6 Color+. E Ink также переработала фронтальную подсветку, чтобы сделать цвета естественнее и повысить детализацию. При этом технология по-прежнему ориентирована прежде всего на комфортное чтение и работу с документами, а не на полноценную замену обычным дисплеям для динамичного контента.

Планшет Hanvon M10C II оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. По данным E Ink, перелистывание страниц и прокрутка стали на 27% быстрее благодаря сочетанию новой матрицы, технологии Enhanced Pressure Floating от Hanvon и контроллера синхронизации T2000. Для рукописного ввода предусмотрен беспроводной стилус без батареи с распознаванием 8192 уровней нажатия. Экран защищён матовым чёрным закалённым стеклом с микротекстурой, уменьшающей блики и параллакс. Среди дополнительных функций — распознавание текста, голосовые инструменты, офисные приложения с ИИ, синхронизация облачной библиотеки и улучшенная отрисовка шрифтов.