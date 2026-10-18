5K, Mini-LED с 5184 зонами затемнения и цена менее 1000 долларов. Представлен игровой монитор RedMagic 5K

Но диагональ пока неизвестна

Бренд RedMagic представил игровой монитор с лаконичным названием 5К, который имеет соответствующее разрешение и при этом подсветку Mini-LED.

RedMagic 5K представляет собой ЖК-монитор с Mini-LED подсветкой с 5184 независимыми зонами подсветки. Это намного больше, чем у многих других подобных мониторов на рынке.

Что интересно, компания по каким-то причинам пока не раскрыла диагональ экрана. Возможно, потому что анонс был совмещён с другими более важными, хотя всё равно странно скрывать одну из основных характеристик монитора.

5K, Mini-LED с 5184 зонами затемнения и цена менее 1000 долларов. Представлен игровой монитор RedMagic 5K
Источник изображения: IT Heat

Зато известно, что новинка предложит кадровую частоту 180 Гц при полном разрешении и 330 Гц при разрешении 2К. Из остального известно о пиковой яркости в режиме HDR в 1400 кд/кв.м и цене в 970 долларов.

Изображения также позволяют оценить достаточно минималистичный дизайн, но при этом на задней панели есть большая полоса подсветки.

МониторыRed MagicИсточники:IT Heat

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