«Аэрофлот» первым в России внедрил ИИ-терминалы для оплаты ⁠ 2

«Аэрофлот» установил платёжные терминалы «Нео» разработки Сбера во всех 22 окнах обслуживания флагманского офиса продаж. Устройства со встроенным искусственным интеллектом позволяют оплачивать авиабилеты и дополнительные услуги разными способами, включая биометрию.

Терминалы объединяют технологии распознавания лиц, локальные вычисления и цифровые сервисы. Экран автоматически меняет угол наклона в зависимости от положения пассажира, а биометрическая система распознаёт лицо при различном освещении.

Для оплаты можно использовать банковскую карту, подтверждение улыбкой, бесконтактный сервис «Вжух» через SberPay NFC или единый QR-код.

За работу устройства отвечают восьмиядерный процессор и отдельный NPU-чип, обрабатывающий задачи искусственного интеллекта непосредственно на терминале. ToF-камера создаёт трёхмерную карту лица, а разрешение экрана на 60% выше, чем у предыдущего поколения устройств.

«Нео» впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Сбер и «Аэрофлот» договорились о сотрудничестве после презентации разработки. Для авиакомпании внедрение терминалов стало частью цифровизации клиентского обслуживания.