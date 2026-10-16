«Аэрофлот» первым в России внедрил ИИ-терминалы для оплаты
«Нео» впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме
«Аэрофлот» установил платёжные терминалы «Нео» разработки Сбера во всех 22 окнах обслуживания флагманского офиса продаж. Устройства со встроенным искусственным интеллектом позволяют оплачивать авиабилеты и дополнительные услуги разными способами, включая биометрию.
Терминалы объединяют технологии распознавания лиц, локальные вычисления и цифровые сервисы. Экран автоматически меняет угол наклона в зависимости от положения пассажира, а биометрическая система распознаёт лицо при различном освещении.
Для оплаты можно использовать банковскую карту, подтверждение улыбкой, бесконтактный сервис «Вжух» через SberPay NFC или единый QR-код.
За работу устройства отвечают восьмиядерный процессор и отдельный NPU-чип, обрабатывающий задачи искусственного интеллекта непосредственно на терминале. ToF-камера создаёт трёхмерную карту лица, а разрешение экрана на 60% выше, чем у предыдущего поколения устройств.
«Нео» впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Сбер и «Аэрофлот» договорились о сотрудничестве после презентации разработки. Для авиакомпании внедрение терминалов стало частью цифровизации клиентского обслуживания.