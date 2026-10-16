«Аэрофлот» первым в России внедрил ИИ-терминалы для оплаты

«Нео» впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме

«Аэрофлот» установил платёжные терминалы «Нео» разработки Сбера во всех 22 окнах обслуживания флагманского офиса продаж. Устройства со встроенным искусственным интеллектом позволяют оплачивать авиабилеты и дополнительные услуги разными способами, включая биометрию.

«Аэрофлот» первым в России внедрил ИИ-терминалы для оплаты
Источник изображения: Сбер

Терминалы объединяют технологии распознавания лиц, локальные вычисления и цифровые сервисы. Экран автоматически меняет угол наклона в зависимости от положения пассажира, а биометрическая система распознаёт лицо при различном освещении.

Для оплаты можно использовать банковскую карту, подтверждение улыбкой, бесконтактный сервис «Вжух» через SberPay NFC или единый QR-код.

За работу устройства отвечают восьмиядерный процессор и отдельный NPU-чип, обрабатывающий задачи искусственного интеллекта непосредственно на терминале. ToF-камера создаёт трёхмерную карту лица, а разрешение экрана на 60% выше, чем у предыдущего поколения устройств.

«Нео» впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Сбер и «Аэрофлот» договорились о сотрудничестве после презентации разработки. Для авиакомпании внедрение терминалов стало частью цифровизации клиентского обслуживания.

Искусственный интеллектСберАэрофлотРоссияИсточники:Сбер

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: «Российский Rolls-Royce» вышел на новый уровень. Представлен обновленный Aurus Senat за 50 млн рублей
Главное
Все новости
57 минут назад4«Российский Rolls-Royce» вышел на новый уровень. Представлен обновленный Aurus Senat за 50 млн рублей
AMD сверху, Intel снизу: пользователь купил на Amazon очень необычный Ryzen 9 9950X3D13:211AMD сверху, Intel снизу: пользователь купил на Amazon очень необычный Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 9950X3D для сокета LGA1151
13:042Представлен смартфон Tecno Spark 50s 5G: 6500 мАч, 45 Вт, 120 Гц и IP64 за $225
12:434Без паспорта: РЖД начали тестировать посадку в «Сапсаны» по биометрии
12:415Новый российский скоростной поезд «Финист-премиум» получил переговорку, мини-кухню и автоматические двери
Xiaomi представила стиральную машину за $9012:312Xiaomi представила стиральную машину за $90 Она может постирать 6 кг белья за 19 минут
«Ведомости»: российские дата-центры были не застрахованы от атак БПЛА. «Яндекс» уже опроверг эту информацию12:245«Ведомости»: российские дата-центры были не застрахованы от атак БПЛА. «Яндекс» уже опроверг эту информацию Полисы покрывают в том числе и террористические атаки
12:12Достаточно текстового описания: Сбер открыл доступ к ИИ-сервису GigaStudio для создания сайтов и приложений без кода
12:112Тонкий полностью металлический корпус, 5000 мАч, 27 Вт и магнитная зарядка — за $45. Xiaomi представила новый мобильный аккумулятор
11:53Свет вместо электричества: российские ученые нашли материалы для фотонных чипов с энергонезависимой памятью
11:384Еда по QR-коду: «Вкусно — и точка» тестирует новый способ выдачи заказов
11:296От студента до корпорации: Сбер открыл GigaIDE для всех разработчиков
iPhone Duo сразу стал хитом, Apple предупреждает, что купить на старте новинку будет сложно: предзаказы только на JD.com превысили 2,23 млн11:1611iPhone Duo сразу стал хитом, Apple предупреждает, что купить на старте новинку будет сложно: предзаказы только на JD.com превысили 2,23 млн Предзаказы открылись по всему миру
Гуманоидным роботам потребуется 200 ГБ ОЗУ и 4 ТБ SSD: Micron выпустит специальную память EIM для роботов11:0716Гуманоидным роботам потребуется 200 ГБ ОЗУ и 4 ТБ SSD: Micron выпустит специальную память EIM для роботов Массовый выпуск ожидается в 2028 году
10:595Цветные экраны E Ink стали гораздо лучше: представлен Kaleido 4
Из-за атак дронов на дата-центры АКИТ просит разрешить хранение данных за рубежом 10:5220Из-за атак дронов на дата-центры АКИТ просит разрешить хранение данных за рубежом АКИТ предложила временно переносить критические системы в дружественные страны
10:48Новый смартфон Samsung за 200 долларов: рассекречен Samsung Galaxy F70 5G
10:41Достаточно подключить смартфон: Xiaomi представила карманный фотопринтер
10:314Смартфон NexPhone с Windows 11, Android и Linux, который может работать как ПК, оценили в 600 долларов
10:237Первый безвентиляторный NAS производителя с ИИ, сетью 10GbE и пятью слотами M.2. Minisforum S5⁠ поступил в продажу в Китае
10:087Sony не сдержала обещание и не будет обновлять до Android 17 смартфон Xperia 10 VI
10:071Не только батарея 10 100 мА·ч и камера на 200 Мп, но и рекордная производительность: Honor Win 2 протестировали в AnTuTu перед выходом
10:0420Первый в России водородный поезд будет готов до конца года
Похожие технологии теперь есть и у Tesla Roadster: корабль SpaceX Dragon пристыковался к МКС09:595Похожие технологии теперь есть и у Tesla Roadster: корабль SpaceX Dragon пристыковался к МКС Стыковка прошла 15 октября на высоте около 400 км над Землёй
09:54Всего $20 за батарею 15 000 мАч с ресурсом 2000 циклов и 67-ваттную зарядку. Представлен мобильный аккумулятор Cuktech CP26 Power Block
09:5026Россия начнёт отправлять космонавтов на Луну только после 2040-х годов, а после 2050-х направится к другим планетам
09:424«Почта России» научилась уведомлять о посылках через «Макс»
Ракетные двигатели и истребитель F-35 как источник вдохновения. Технологии SpaceX обеспечат Tesla Roadster тягу в 4–5 раз выше возможностей шин09:3815Ракетные двигатели и истребитель F-35 как источник вдохновения. Технологии SpaceX обеспечат Tesla Roadster тягу в 4–5 раз выше возможностей шин Tesla объяснила, как ракетные ускорители Roadster превзойдут сцепление обычных шин
09:299000 мАч, 200 Мп, водозащита, вентилятор и Snapdragon 8 Elite Gen 5. OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro уже можно заказать в Китае
09:28Похоже, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 действительно получилась очень горячей. Samsung может использовать в Galaxy S27 Ultra собственную SoC Exynos 2700 вместо SoC Qualcomm
09:25ChatGPT научился работать с открытыми вкладками Chrome
09:1115Смартфоны и ноутбуки могут подорожать в России с 1 декабря: Минпромторг утвердил технологической сбор — за 6 лет планируют собрать 136 млрд рублей