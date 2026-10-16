Без паспорта: РЖД начали тестировать посадку в «Сапсаны» по биометрии

«Российские железные дороги» приступили к испытаниям посадки пассажиров в поезда «Сапсан» с помощью распознавания лиц. На первом этапе сервис проверят на фокус-группе, а его запуск для всех пассажиров запланирован на 2027 год. Об этом сообщил начальник Дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

Скриншот видео РЖД Источник изображения: РЖД

В тестировании участвуют сотрудники холдинга, АО «ЦБТ», Минцифры и представители СМИ. Одной из задач станет проверка скорости идентификации пассажиров на маршруте Москва — Санкт-Петербург, где заполняемость поездов превышает 90%.

Ранее биометрическую посадку начали испытывать на пяти маршрутах «Ласточек». За шесть месяцев апробации время проверки пассажира удалось сократить с 30 до 15 секунд. Воспользовались сервисом уже более 1 тыс. человек.

Для посадки по биометрии необходимо подтвердить учетную запись на «Госуслугах» и зарегистрировать лицо в Единой биометрической системе. Услуга доступна гражданам России старше 18 лет при оформлении билета по действующему паспорту. При этом пассажиры по-прежнему должны иметь документ при себе на протяжении всей поездки.