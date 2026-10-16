GeForce RTX 5090, которая точно не сгорит: энтузиаст заменил печально известный 16-контактный разъем четырьмя 8-контактными

В будущем он планирует адаптировать разработку для разных моделей видеокарт

Энтузиаст, известный на форуме Reddit под ником DallasGrave, радикально модифицировал GeForce RTX 5090 — так, чтобы она точно не сгорела: он заменил печально известный 16-контактный разъём 12V-2x6 четырьмя традиционными 8-контактными PCIe-коннекторами.

В отличие от обычных переходников, которые всё равно передают питание через 12V-2x6, его устройство использует специальную печатную плату, припаянную непосредственно к контактам питания видеокарты. Это позволяет распределить нагрузку между большим количеством проводников и обойти штатный 16-контактный разъём.

По данным разработчика, при мощности 600 Вт сила тока через отдельные проводники составляет около 4,1–4,4 А. Он также сообщает о снижении температуры примерно на 20 °C. При нагрузке 800 Вт (то есть заметно выше стандартных параметров питания) температура кастомной платы, по его утверждению, не превышала 45 °C.

В конструкции предусмотрены плавкие предохранители, а среди дополнительных функций рассматриваются активный мониторинг и ограничение тока. Разработчик также готовит более подробные испытания с измерением температуры и силы тока под нагрузкой, в том числе непрерывный 24-часовой тест.

Это не первая попытка отказаться от 16-контактного разъёма в пользу традиционных PCIe-коннекторов. Ранее энтузиасты из TecLab продемонстрировали модификацию RTX 5090 с питанием через три 8-контактных разъёма.

В перспективе энтузиаст планирует адаптировать разработку для разных моделей видеокарт, в том числе Founders Edition.