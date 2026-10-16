«Российский Rolls-Royce» вышел на новый уровень. Представлен обновленный Aurus Senat за 50 млн рублей

Столько же в России сейчас стоят новые Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost

Российский люксовый бренд Aurus объявил о начале приёма заказов на обновлённый седан Senat. Модернизированная версия модели впервые дебютировала весной 2024 года в качестве президентского лимузина. Изначально производство автомобилей планировали запустить до конца 2024 года, но затем сроки перенесли. Стоимость гражданской версии обновлённого Senat раскрыли только сейчас: цены начинаются от 48,5 млн рублей. Это сопоставимо со стоимостью новых Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost.

Внешность седана изменилась за счет переработанных бамперов и радиаторной решётки. Автомобиль также получил более современную адаптивную светотехнику, способную воспроизводить приветственную анимацию. Для гражданской версии Senat предусмотрели четыре новых варианта колёсных дисков.

Разработчики обновили интерфейс мультимедийной системы и добавили три варианта оформления цифровой приборной панели. Вместо традиционного рычага коробки передач теперь используется блок кнопок. Среди других новшеств — рулевое колесо и цифровое зеркало заднего вида.

Оснащение пополнилось системой контроля усталости водителя и системой ночного видения с тепловизором. В Aurus также заявили, что для Senat разработали более комфортные сиденья, а органы управления их настройками перенесли на дверные панели. В отделке интерьера, как и прежде, будут использовать высококачественные материалы российского производства. По словам коммерческого директора Aurus Артёма Юсупова, стоимость индивидуальной персонализации автомобиля с учётом особенностей оформления кузова и салона может достигать 10 млн рублей.

Техническая часть седана осталась без изменений: Aurus Senat оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового двигателя V8 общей мощностью 598 л.с. В состав трансмиссии входит 9-ступенчатый «автомат».