AMD сверху, Intel снизу: пользователь купил на Amazon очень необычный Ryzen 9 9950X3D

Пользователь форума Reddit под ником danthebigboss поделился историей покупки Ryzen 9 9950X3D на Amazon. Спустя какое-то время после заказа он получил CPU, но не просто Ryzen 9 9950X3D, а «Ryzen 2-в-1».

Как сообщает VideoCardz, покупатель получил якобы Ryzen 9 9950X3D Dual Edition в запечатанной розничной упаковке. Но после распаковки сразу возникли подозрения в обмане: вместо привычной контактной площадки AMD Socket AM5 на обратной стороне процессора обнаружилась подложка… Intel LGA1151. И это хорошо видно на фото. Верхняя часть полученного CPU имеет теплораспределительную крышку с маркировкой AMD Ryzen 9 9950X3D, а вот нижняя часть, по сути, представляет собой CPU Intel. Само собой, использовать этот «CPU» невозможно.

Пока не сообщается, удалось ли покупателю вернуть деньги или получить замену. Amazon публично не комментировала произошедшее.