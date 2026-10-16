Первый в мире пистолет, созданный ИИ, распечатали на 3D-принтере: выглядит станно, первый выстрел дал осечку

Американский активист Коди Уилсон, известный продвижением оружия, созданного при помощи аддитивных технологий, представил WASP — пистолет, созданный с помощью искусственного интеллекта. По его словам, это первое огнестрельное оружие, разработанное ИИ. Новинку изготовили в штаб-квартире компании Defense Distributed в Остине, штат Техас. Во время демонстрации пистолет с первого раза не выстрелил, но при повторной попытке произвёл выстрел и пробил картонную мишень. В ходе испытания оружие успешно сработало в двух случаях из трёх.

WASP представляет собой однозарядный пистолет под патрон калибра 5,6 мм (.22). Его корпус напечатан на 3D-принтере из обычного пластика, а для отдельных деталей использованы металлические компоненты. Устройство напоминает раннюю модель Уилсона Liberator. Печать заняла около шести часов.

Для разработки WASP использовали GatGPT — собственную модель ИИ, созданную на основе обширной библиотеки цифровых файлов оружия DEFCAD. Проект DEFCAD, запущенный в 2012 году, предоставляет доступ к чертежам оружия и его компонентов. По словам Уилсона, сотрудник компании попросил модель переработать существующую конструкцию однозарядного пистолета, добившись полной функциональности и оригинального внешнего вида. ИИ предложил дизайн WASP, после чего команда одобрила план и изготовила детали. Сейчас GatGPT доступна ограниченному числу пользователей.

Уилсон считает, что такие системы со временем позволят быстрее создавать новые конструкции оружия. Чем больше файлов будет в базе данных и чем активнее пользователи станут обсуждать с моделью её решения, тем совершеннее, по его мнению, будут результаты. При этом разработчик подчёркивает, что WASP сначала существовала как цифровая модель и называет её продуктом работы ИИ, хотя создание пистолета началось с конкретного задания человека.

Эксперты, опрошенные The Verge, скептически оценили качество разработки. Историк оружия Эшли Хлебински отметила необычную форму рукоятки и незавершённую спусковую скобу. Джонатан Фергюсон из британского музея Royal Armouries назвал пистолет лишь условно работоспособным: по его оценке, оружие неудобно держать и наводить на цель, а его конструкция не выглядит технически продуманной.

Появление WASP вновь привлекло внимание к проблеме так называемого призрачного оружия — огнестрельных устройств, изготовленных без серийных номеров и стандартного контроля производителя. Критики опасаются, что ИИ упростит создание таких изделий для людей без технического опыта. Представитель организации Everytown, выступающей за ужесточение контроля над оружием, заявил, что подобные инструменты снижают барьер для самостоятельного изготовления оружия и создают угрозу общественной безопасности.